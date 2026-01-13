Pellegrini por salida de Xabi Alonso: Juzgar un trabajo en tres o cuatro meses no me parece correcto

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de Betis, abordó este martes el abrupto despido de Xabi Alonso de la banca de Real Madrid, y afirmó que "no es correcto" juzgar con solo meses de trabajo en el equipo.

"Lamento mucho lo de Xabi, es un técnico que venía con una brillante carrera. Juzgar un trabajo en tres o cuatro meses no me parece lo correcto, pero no tengo la información interna", señaló Pellegrini, exDT de Real Madrid.

En esa misma línea, el estratega se refirió a como funcionan los procesos de los entrenadores.

"Real Madrid está inserto en las tres competiciones, a cuatro puntos del puntero, todos los procesos tienen un tiempo de elaboración, bajan y suben, y eso como técnico solo depende de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuando lo pueden mantener", remarcó.

Para finalizar, el chileno hizo un balance de lo que va de temporada con el conjunto bético, en la previa del duelo contra Elche en la Copa del Rey.

"En cuanto a la ubicación en que estamos en este momento en liga, Europa League y Copa del Rey, me parece muy satisfactoria. En Europa estamos a un punto del puntero, intentando clasificar entre los ocho primeros. En Copa del Rey hasta el momento los tres partidos fueron bastante aceptables. Y en liga, dentro de la seis temporadas que llevamos, estamos entre las tres mejores, lo que resume la regularidad del equipo, porque no es fácil estar en las tres competiciones", puntualizó.

El duelo entre Real Betis y Elche será este miércoles, a las 17:00 horas (20:00 GMT).