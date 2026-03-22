Pellegrini tras derrota ante Athletic: Los jueves pasan factura los domingos y hoy se demostró

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, explicó la derrota sufrida en San Mamés contra Athletic Club en la mala primera parte de su equipo y lamentó que "el plan nuestro de partido pasa siempre por no perder todos los balones".

"En el primer tiempo, tuvimos cinco o seis contras muy peligrosas, pero antes de dos pases ya habíamos perdido el balón. Sin tener posesión, ante un equipo tan directo, es muy complicado poder mantener un marcador", criticó el técnico chileno en su valoración del encuentro.

"Ellos nos superaron en el primer tiempo, luego en el segundo mejoramos. Creo que tuvimos las ocasiones para haber empatado. Fue un tiempo para cada uno, pero ellos se quedaron con los puntos", lamentó.

Esta derrota Pellegrini la calificó como importante porque "Athletic siempre va a ser un rival para los puestos europeos, así lo demuestra la historia de los últimos años que hemos estado disputando esas posiciones".

"Quedan muchos puntos por jugarse, una enormidad. Todos los que estamos en esos números tenemos que intentar buscar la clasificación para Europa", afirmó.

El técnico de Real Betis Betis reiteró, como en ocasiones anteriores, que "los jueves pasan factura los domingos, y hoy se demostró". "En el primer tiempo no tuvimos la capacidad mental para jugar contra un rival que venía preparando el partido toda la semana. Después está el desgaste emocional de haber conseguido logros. Reaccionamos tarde, por distintos motivos, pero mantengo que los jueves pasan factura los domingos", zanjó el entrenador bético.