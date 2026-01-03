Pellegrini y duelo con un Real Madrid sin Mbappé: Hay que basarse en lo que nosotros somos capaces

Real Betis de Manuel Pellegrini volverá a la acción este domingo 3 de enero a las 12:15 horas (15:15 GMT) visitando en el estadio Santiago Bernabéu al poderoso Real Madrid, sublíder de la liga española, y el DT chileno palpitó el duelo en conferencia de prensa.

El "Ingeniero" puso paños fríos y negó sentirse confiado pensando en la ausencia por lesión del astro francés de la "Casa Blanca", Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo.

"Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja que tenga durante la temporada. Sin lugar a dudas Mbappé es un goleador importante para ellos, pero yo le podría sumar aquí a Isco, a Amrabat y Abde. No lo hago porque ya lo he dicho muchas veces, los que están son los indicados en sacar el partido adelante", explicó el chileno.

En la misma línea, el estratego agregó que "si queremos ir a sumar puntos al Bernabéu, independientemente de si tienen un jugador más o menos, tiene que estar basado en lo que nosotros seamos capaces de hacer dentro de la cancha".

Por otra parte, el DT se refirió al crítico momento que atraviesa su par merengue, Xabi Alonso. "Es un puesto que exige cada día, que exige ganar, golear y gustar, las tres cosas, pero lo veo absolutamente preparado y con la capacidad para superar momentos o baches que tienen todos los equipos durante la temporada", aseguró el criollo.

Con respecto al pleito en la capital hispana, el adiestrador del elenco heliopolitano remarcó que "el grupo volvió muy bien (del receso por las festividades), está muy motivado, se exigieron mucho en todos los entrenamientos de esta semana. Si bien siempre hay un ambiente de fiestas entre Navidad, fin de año, los Reyes, creo que están muy concentrados en intentar ir a hacer un muy buen partido igual que terminamos el último frente al Getafe".

"Vamos a un estadio que no es fácil, ante un gran equipo, pero tenemos la confianza de poder intentar ir a hacer nuestro juego".

Finalmente, al ser consultado por los posibles refuerzos en el mercado invernal europeo, Pellegrini comentó que "va a depender mucho como dijo el presidente de tener que vender un jugador. Si vendes un jugador hay que ver dónde nos debilitamos para ver cuál es el más importante para traer. El plantel hasta el momento respondió y si hay que potenciarlo, tiene que ser como el año pasado con jugadores como Antony o el Cucho (Hernández), futbolistas importantes, y no con un nombre que vaya a potenciar a un jugador que pueda ser vendido".