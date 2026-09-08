Prensa española aprobó a Pellegrini tras victoria ante Lille en Champions: "Notable"

El DT chileno Manuel Pellegrini recibió calificaciones positivas de la prensa española luego del inicio triunfal de Real Betis en su regreso a la Champions League, con un 3-2 sobre Lille OSC como visita en Francia.

El diario ABC Sevilla calificó al técnico de "Notable", pues "el partido quizá pedía cambios un poco antes pero finalmente logró cerrar el resultado", muestra de que "los planes del chileno también llegan a la Champions".

El Correo de Andalucía, por su parte, le dio nota 10: "Su partido n°73 en la Champions League y primero con Betis se saldó con un triunfo de gran importancia. Tiene que ajustar en el balón parado, en las marcas zonales en córners, pero con rotaciones, espera y mordiente arriba fue capaz de ganar".

Las mencionadas dificultades también fueron apuntadas, pese a la euforia de la victoria. El portal 101TV calificó a Pellegrini con un 8, sin "un sobresaliente porque sigue sin mejorar los errores de su equipo", ya que "Betis defiende igual de mal que hace diez días" cuando perdió 5-2 con Levante.

La reseña añadió que los goles de Lille fueron por "despistes defensivos groseros, aunque es cierto que tiene a muchos futbolistas enchufados", más allá de que "el chileno es historia del Betis".

"Aquí hay que ir con todo. Hoy los cambios no fueron decisivos y el planteamiento del final dejó mucho que desear. Se pasaron demasiados apuros contra un Lille que jugó con uno menos casi 40 minutos", añadió el sitio web, en referencia a la expulsión de Ethan Mbappé tras el último gol del encuentro.

Estadio Deportivo también fue ambivalente en su análisis, con un 7 para un 'Ingeniero' que "priorizó la creatividad sobre la contención, pero también sufrió por los espacios en la media y los errores groseros atrás. Falta de equilibrio que corrigió tras el descanso, manteniendo un potencial ofensivo que se tradujo en la remontada y apuntalando la resta. Otra buena lectura del técnico".