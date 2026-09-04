Prensa sevillana destacó a Pellegrini tras vencer a Real Madrid: "Volvió a dar con la tecla"

Manuel Pellegrini se llenó de elogios por parte de los medios españoles producto del triunfazo de Real Betis sobre Real Madrid este viernes, en el marco de la cuarta fecha de La Liga.

El diario ABC apuntó que "Pellegrini volvió a dar con la tecla de los cambios", dándole un "sobresaliente" pues "el equipo recupera sensaciones en un momento importante".

Por su parte, Estadio Deportivo calificó al Ingeniero con nota 8 por la respuesta en el descanso, pues "Betis se mostró mucho más sólido en la segunda mitad y los cambios revolucionaron el ataque, hasta el punto de que Parrott marcó el gol tras un remate de Deossa".

El Correo de Sevilla incluso le dio un 10/10 a Pellegrini, ya que el elenco albiverde "se asentó en el partido, fue sólido, compitió y dio un gran nivel" en miras al debut en la Champions League.

"Un entrenador élite que entendió que tenía que poblar el centro del campo con cuatro medios y al que los minutos en el campo le dieron la razón. Viene la Champions, la competición más bonita del mundo y la que va a jugar el Betis gracias a su buen hacer. Ojalá le quedaran otros siete años en el Betis", añadió el referido medio.