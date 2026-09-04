Gabriel Boric: "Gracias a Camilo Escalona y su generación nosotros estamos aquí"

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) dedicó sentidas palabras tras confirmarse el fallecimiento del histórico dirigente del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado, Camilo Escalona, acaecido este viernes a los 71 años en la Clínica Indisa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el otrora Mandatario repasó las distintas etapas de la vida pública de Escalona, destacando su compromiso político desde la juventud, su rol en la resistencia durante la dictadura (1973-1990) y su papel articulador en la transición democrática.

"Ha muerto Camilo Escalona. Me lo imagino a los 16 años consciente de que desde los jóvenes secundarios había que defender al gobierno popular. Lo pienso durante la dictadura, en Chile, haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida. Lo leo en los primeros años de la transición, empujando los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó", manifestó Boric.

Asimismo, el ex Jefe de Estado recordó la relación que mantuvo con el dirigente socialista desde sus inicios en la política estudiantil y valoró el respaldo que brindó a su Administración.

"Lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco", agregó.

Finalmente, Boric dijo que pudo despedirse personalmente del exsenador horas antes de su deceso y reafirmó el compromiso de la juventud con el legado de su generación.

"Ayer, en compañía de su compañera Jimena me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí. Un abrazo compañero, a ti y a todo el Partido Socialista de Chile. Mis eternos respetos", concluyó.