Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Real Betis de Manuel Pellegrini conoció a su siguiente rival en la Copa del Rey

Publicado:
| Periodista Digital: cooperativa.cl/aton

El conjunto bético disputará esta llave a partido único.

Real Betis de Manuel Pellegrini conoció a su siguiente rival en la Copa del Rey
Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, certamen que tiene entre sus protagonistas al Real Betis de Manuel Pellegrini.

Los dirigidos por el entrenador chileno, que en la fase anterior eliminaron a Real Murcia, se verán las caras contra Elche, club que ya enfrentaron por la primera fecha de La Liga, con resultado 1-1.

El choque entre andaluces e ilicitanos se disputará en el Estadio La Cartuja a partido único el día 13 de enero.

De este modo, Real Betis afrontará un inicio de año cargado de exigencias, que comenzó con una dura goleada sufrida ante Real Madrid y continuará con seis desafíos más: el cruce por la Copa del Rey, tres partidos de La Liga y dos encuentros por la Europa League.

