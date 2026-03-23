"Regaló un tiempo": Prensa española lapidó a Manuel Pellegrini tras nueva caída de Betis

Real Betis y Manuel Pellegrini atraviesan un complejo presente en la Liga española dado que el cuadro verdiblanco no pudo en su visita a San Mamés y cayó este domingo por 2-1 ante Athletic de Bilbao, sumando así su quinto partido consecutivo sin conocer de victorias en el torneo local.

Tras el compromiso, la prensa española no tuvo piedad con el planteamiento del técnico chileno, especialmente por lo mostrado en la primera mitad. El diario Estadio Deportivo publicó que el conjunto andaluz "regresa de San Mamés sin puntos y con la sensación de haber dejado escapar un partido en el que, de no haber 'regalado' la primera parte, podía perfectamente haber arañado un resultado positivo".

En esa misma línea, el citado medio analizó que se vio a "un equipo plano, muy largo sobre el campo y sin capacidad para conectar con los cuatro jugadores de ataque. Una situación que el Athletic aprovechó para tirar de sus habituales transiciones".

Por su parte, el diario Sport fue más tajante y calificó a Pellegrini con una nota 4, cuestionando directamente sus decisiones tácticas desde el arranque.

"El planteamiento inicial, prescindiendo de juego interior y de jugadores en la medular con buen pie y capacidad de organización, provocó el 2-0 con el que se fue al descanso. Quiso arreglarlo tras él, lo consiguió en parte gracias a Fornals, Altimira y Bellerín, pero no le dio para sumar. Oportunidad perdida de dar un paso al frente", sentenció la publicación.

Pese a la racha negativa, Betis se mantiene en la parte alta de la clasificación, ubicándose en el quinto lugar de la tabla con 44 puntos, permaneciendo en zona de clasificación a la fase de grupos de la próxima Europa League.