Comienza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras escandalosa anulación del proceso anterior

Un nuevo juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes en Buenos Aires, proceso que sentará nuevamente en el banquillo a siete profesionales de la salud acusados de negligencia durante los cuidados domiciliarios que recibía el ídolo argentino antes de su sorpresivo fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020.

El primer intento por juzgar a los responsables médicos comenzó el 11 de marzo de 2025 y alcanzó a celebrar 21 audiencias con 44 testigos. Sin embargo, el tribunal decidió anular todo lo obrado el 29 de mayo de ese mismo año, luego de que se descubriera la participación de la jueza Julieta Makintach en la grabación clandestina del documental "Justicia Divina" dentro de las propias instalaciones judiciales.

La interrupción del proceso significó un duro golpe para el entorno del exjugador. En diciembre pasado, su hija Jana Maradona confesó que la caída del caso fue como si su padre "se hubiera vuelto a morir", aunque valoró que la instancia permitió "poner a cada persona en su lugar". De cara a este nuevo comienzo, la heredera fue enfática: "Quiero que se complete el juicio y que se sepa la verdad, ni más ni menos".

El debate oral tendrá como eje central determinar si el deceso del campeón del mundo era evitable y evaluar la calidad de su internación fuera de un recinto hospitalario. Entre los imputados destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, además del coordinador Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Una de las principales novedades de esta reedición es la defensa de Luque, ahora asumida por el abogado Francisco Oneto, conocido por representar al presidente Javier Milei. Sobre su preparación legal para el litigio, el jurista reveló estar "viendo crímenes americanos, como el de OJ Simpson, para obtener inspiración".

Según la acusación fiscal, el equipo a cargo ignoró y menospreció los síntomas de insuficiencia cardíaca que presentaba el exdeportista, concentrándose exclusivamente en sus adicciones y descuidando otras patologías evidentes. Este segundo juicio estará en manos de los magistrados Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani, quienes encabezarán las audiencias fijadas para los días martes y jueves de cada semana.