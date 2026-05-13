Hijas de Maradona demandaron a jueza que anuló juicio por su muerte

Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Armando Maradona, demandaron por "daños y perjuicios" a Julieta Makintach, la exjueza que provocó la anulación del primer juicio por la muerte del astro argentino, luego de que se conociera su participación en un documental no autorizado sobre el caso.

La acción judicial, presentada a mediados de abril y difundida este miércoles por la prensa argentina, reclama una indemnización de 300 millones de pesos argentinos, cerca de 212.766 dólares. "Tenemos interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, honor y derecho a un juicio justo de nuestro padre", señalaron las demandantes, según un documento citado por Clarín.

El litigio también incluye a la productora La Doble S.A., a la decoradora de interiores María Pía Alemán y al guionista Juan Manuel D’Emilio, todos presuntamente vinculados al documental Justicia Divina, que no llegó a publicarse. Los abogados de las hijas de Maradona calificaron la conducta de Makintach como "antijurídica" y afirmaron que su proceder fue "desaprensivo, irregular, ilegal y negligente".

Makintach fue recusada el 27 de mayo de 2025, luego de la exhibición de pruebas sobre su participación en el documental, y dos días después se decretó la anulación del proceso, que ya sumaba 21 audiencias y 44 testigos. La exmagistrada fue posteriormente destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales, mientras que el nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzó el 14 de abril en San Isidro.