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Tópicos: Deportes | Fútbol | Maradona

Psiquiatra de la junta médica aseguró que Maradona debió ser ingresado en una clínica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

José Luis Covelli insistió en que los médicos del '10' actuaron de manera deficiente.

Psiquiatra de la junta médica aseguró que Maradona debió ser ingresado en una clínica
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El psiquiatra José Luis Covelli, integrante de la junta médica creada en 2021 para analizar las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que el astro presentaba un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica" y que debía estar ingresado en una clínica.

Covelli, especialista en medicina legal y en psiquiatría, dijo que "desde el punto de vista psicopatológico no era un paciente en condiciones de alta médica" y que, tras su última intervención, "debió haber seguido sus controles y tratamientos en una internación institucional".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario, tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza a comienzos de ese mes.

Según explicó el profesional, el exfutbolista presentaba, poco antes de su muerte, un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica", diagnosticado por conductas como "excitación psicomotriz, impulsividad, irritabilidad e intentos de fuga".

Covelli fue uno de los profesionales que integró la junta médica interdisciplinaria creada a pedido de la Justicia tras la muerte de Maradona y compuesta por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Esta junta concluyó en 2021 que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

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