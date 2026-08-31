El Presidente José Antonio Kast afirmó que empresas como Google deben reconocer la importancia de medios de comunicación "libres e independientes", a propósito del litigio que Cooperativa, así como Anatel, con el conglomerado por presunto abuso de posición dominante.

Consultado al respecto en El Diario de Cooperativa, el Mandatario consideró: "Hay que usar las herramientas legales y los recursos que se tienen para plantear este nuevo concepto, siempre pensando en que las cosas van cambiando muy rápidamente, y eventualmente, se pueden llegar a acuerdos con estas mega-empresas".

"Así como éstas hoy reconocen que hay que resguardar a los menores de edad (tras un juicio ad hoc en EE.UU.), también debieran reconocer la importancia de los medios de comunicación libres e independientes, porque si no existieran, ¿qué información transmitirían? ¿Solo la de los influencers?", se preguntó el Jefe de Gobierno.

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