"Qué lindo volver a verlos": Barticciotto tuvo junta con campeones de la Libertadores con Colo Colo
Publicado:
Marcelo Barticciotto, comentarista de Cooperativa Deportes, aprovechó el fin de año para reunirse con los campeones de la Copa Libertadores en Colo Colo durante 1991. En la imagen, se aprecia a exjugadores como Miguel Ramírez, Jaime Pizarro, Marcelo Ramírez y Leonel Herrera.
