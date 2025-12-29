Síguenos:
Cancha totalmente sin pasto: El avance de los arreglos en el Santa Laura

Unión Española continúa con los arreglos del Estadio Santa Laura de cara al 2026, con las nuevas torres de iluminación en vías de terminar su instalación y la cancha totalmente pelada, con el fin de colocar las carpetas con el nuevo césped y dejar atrás de una vez por todas los problemas con el terreno de juego.

