Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.5°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Qué lindo volver a verlos": Barticciotto tuvo junta con campeones de la Libertadores con Colo Colo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Marcelo Barticciotto, comentarista de Cooperativa Deportes, aprovechó el fin de año para reunirse con los campeones de la Copa Libertadores en Colo Colo durante 1991. En la imagen, se aprecia a exjugadores como Miguel Ramírez, Jaime Pizarro, Marcelo Ramírez y Leonel Herrera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados