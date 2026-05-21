Marcelo Bielsa anunció su salida como DT de Uruguay después del Mundial

El entrenador Marcelo Bielsa sorprendió al mundo del fútbol tras confirmar que el Mundial 2026 pondrá fin a su ciclo como seleccionador de Uruguay.

Bielsa participó como panelista en la primera edición del evento AUF Summit; un ciclo de charlas que se llevó a cabo este jueves en Montevideo.

El "Loco" comenzó su alocución agradeciendo la invitación, para inmediatamente soltar la bomba: "Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo".

"Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo. Yo, particularmente, voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como esa", añadió antes de cambiar el tema y abordar aspectos técnicos de sus labores.

De esta manera, el exDT de La Roja bajará en Norteamérica un ciclo con el equipo uruguayo que arrancó en mayo de 2023.

Con Bielsa al mando, La Celeste clasificó en el cuarto lugar con los mismos 28 puntos que Colombia, Brasil y Paraguay; no exento de críticas por parte de la prensa oriental debido a sus decisiones y métodos.

Además sumó un tercer lugar en la Copa América 2024; con un registro hasta el momento de 16 triunfos, 10 empates y siete derrotas con la selección adulta uruguaya. Al mando de la sub 23 lamentó la eliminación en fase de grupos del Preolímpico.