Bravo y error de Díaz en la Confederaciones: Muchos estuvimos a su lado apoyándolo

El excapitán y referente de la selección chilena, Claudio Bravo, aprovechó el anuncio de retiro de Marcelo Díaz para recordar la trastienda de uno de los momentos más complejos que le tocó afrontar al plantel de La Roja: el decisivo error del mediocampista en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania.

El histórico guardameta relató el impacto de ver al mediocampista golpeado tras el encuentro: "Yo tengo el recuerdo bien fresco de llegar al vestuario y verlo destrozado, destrozado anímicamente", confesó Bravo en su rol de panelista de ESPN.

Ante ello, el líder de aquel equipo aseguró que "todos entendemos que la equivocación en el fútbol es parte de esto, le puede pasar a cualquier jugador. Fuimos muchos los que estuvimos al lado de él apoyándolo con una buena palabra, con un incentivo, intentando tranquilizarlo".

En esa misma línea, el bicampeón de América hizo una clara distinción con el juicio de los fanáticos.

"Hay cosas que son externas, que son más de hinchas. Dentro de una interna es todo lo contrario: no hay recriminación, no hay insultos porque te equivocaste. Son palabras de ánimo, palabras de aliento, cosas que suceden dentro del fútbol", explicó.

Más allá de ese pasaje puntual, Bravo aprovechó de poner en valor la enorme trayectoria y la valentía futbolística que caracterizó a Díaz durante el periodo más glorioso de la selección.

"Es una situación puntual dentro de muchas positivas que él tuvo en la selección. No sé cuántas veces más se equivocó perdiendo un balón. Era la primera opción de pase que yo tenía en ese entonces", destacó.

"Era el jugador que más se te mostraba, el que más te pedía el balón, el que más quería participar; y la mayoría de las veces salió airoso de eso", completó.