Marcelo Díaz puso fecha a su partido de despedida

El volante Marcelo Díaz anunció este jueves que tendrá su partido de despedida el martes 8 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, en un evento denominado "De la galería a la gloria".

La venta de entradas se realizará a través de PuntoTicket. Este jueves a las 21:00 horas comenzará una preventa exclusiva para los abonados de Universidad de Chile, mientras que la venta general para todo público se iniciará el viernes a la misma hora.

Los valores de las entradas irán desde los 9.900 hasta los 60.000 pesos, más cargo por servicio, según comunicaron los organizadores en una conferencia de prensa.