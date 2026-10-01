Marcelo Díaz y su retiro: No quiero seguir alargando algo que ya llegó a su fin

Marcelo Díaz profundizó en las razones que lo llevaron a decidir que 2026 será su último año como futbolista profesional y aseguró que, después de más de 21 años de carrera, siente que llegó el momento de cerrar una etapa antes de que su propio cuerpo termine tomando la decisión por él.

El capitán de Universidad de Chile explicó que incluso evaluó prolongar su carrera hasta el año del centenario del club, pero finalmente concluyó que ya entregó todo lo que tenía para ofrecer dentro de una cancha.

"Finalmente ya lo he entregado todo. No puedo pretender seguir alargando algo que ya llegó a su fin. No quiero terminar de rodillas, no quiero terminar sin siquiera tal vez ser convocado. No quiero que el fútbol termine por mí. Quiero yo terminar con el fútbol y creo que este año es el correcto", manifestó.

Díaz contó que la posibilidad del retiro ya rondaba por su cabeza durante la temporada pasada, aunque fue durante este año cuando terminó de convencerse definitivamente.

"Ya el año pasado tenía más o menos la decisión tomada, pero este año la fundamenté mucho mejor y creo que ya no tengo nada más que dar. No tengo nada más que hacer desde la cancha", sostuvo.

El mediocampista reconoció que las señales físicas también fueron determinantes para tomar una decisión que calificó como acertada y necesaria.

"Hoy en día las rodillas ya me llaman, los tendones me dicen 'ya basta'. Entonces creo que hay que escuchar al cuerpo y hay que ser también muy humilde para tomar esa decisión. Creo que es la acertada, es la adecuada y es la correcta", explicó.

Más adelante, Díaz volvió sobre el tema y admitió que actualmente convive diariamente con dolores y que ya nota diferencias físicas respecto de sus compañeros más jóvenes.

"Hoy en día he perdido velocidad, tengo dolores todos los días. Después veo a mis compañeros que están con unas ganas increíbles, tenemos muchos jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien, entonces yo tampoco quiero ser un estorbo dentro de un plantel profesional, sobre todo de la U, que merece todo el respeto posible de mi persona", señaló.

El volante insistió en que pretende marcharse bajo sus propios términos y dejando espacio para las nuevas generaciones del conjunto azul.

"Soy el primero que va a querer que a esos jugadores les vaya bien y que surjan en sus carreras. Yo no voy a estar ahí para entorpecer ese camino. Quiero ser el que da el paso, no que el fútbol me deje a mí, sino que quiero ser yo quien lo deje", afirmó.

Al realizar un balance de su recorrido profesional, Díaz aseguró que no siente que haya dejado objetivos pendientes y valoró por encima de los títulos o el dinero todo lo experimentado durante más de dos décadas como futbolista.

"No me faltó nada. Di e hice absolutamente todo lo que quise y di absolutamente todo lo que tenía. Tal vez pude haber ganado muchos títulos, perdí muchísimos también. Pude haber ganado algo de dinero, también dejé de ganar, pero al final lo que me reconforta y me enorgullece es la carrera que hice", comentó.

Para el bicampeón de América, además, existe un elemento que vuelve especialmente significativo el cierre de su carrera: podrá retirarse defendiendo precisamente al club del cual es hincha.

"Finalmente puedo decir que me retiro en la U. Me retiro en el lugar que quiero, me retiro en el lugar que amo y en el lugar que soy feliz. Esta retirada del fútbol creo que no merecía un mejor lugar que este", expresó.

Díaz también adelantó que su relación con Universidad de Chile continuará después de colgar los botines, pues existe intención tanto del jugador como de la institución para que siga vinculado durante el año del centenario.

"Ellos saben que yo quiero estar en el club, ellos también quieren que yo esté en el club el próximo año. Me voy a seguir desviviendo por el club, en el lugar que esté y en donde esté. Sea adentro, sea afuera, sea de utilero, de lo que quieran. Voy a seguir portando con mucho orgullo la insignia de la U", cerró.

Díaz también dedicó parte de su reflexión a su paso por la selección chilena, donde disputó más de 60 partidos y formó parte de una de las generaciones más exitosas en la historia de La Roja.

"Nunca me imaginé, y yo creo que nadie se imaginó, de los que tuvimos el privilegio y el honor de ganar esas dos Copas Américas, haberlas ganado. Ni en nuestros mejores sueños lo imaginábamos. Y nosotros lo hicimos. Me tocó también jugar un Mundial, estar en un Mundial Sub 20, estuve en dos Copas Américas y en una Copa Confederaciones", recordó.

El volante aseguró que su recorrido con Chile también representa uno de los grandes orgullos de su carrera, pese a reconocer que durante ese camino vivió momentos positivos y también errores que lo marcaron. "Jugué más de 60 partidos y afortunadamente las estadísticas siempre estuvieron de mi lado. Me equivoqué también y me equivoqué feo. Acerté y acerté muy lindo. Lo que ha sucedido en la selección también me llena de orgullo", sostuvo.

Consultado además por el presente del combinado nacional, Díaz evitó profundizar en el análisis, aunque entregó un mensaje para las nuevas generaciones: "El consejo es que se entreguen, que se entreguen siempre y den el máximo de sus capacidades. Y que si están en la selección es porque tal vez son un poquito mejores que el resto y tienen que hacer valer eso", señaló.