"Gracias por tan lindos relatos": La despedida del "Matador" Salas a Marcelo Araujo

El histórico delantero nacional Marcelo Salas dedicó un mensaje de despedida al reconocido relator trasandino Marcelo Araujo, quien falleció este lunes a los 78 años de edad.

Marcelo Araujo, seudónimo de Lázaro Jaime Zilberman, fue uno de los narradores de fútbol más destacados de Argentina durante las décadas de 1990 y los años 2000, periodo que coincidió con las grandes campañas del "Matador" en River Plate.

Fue Araujo quien inmortalizó el apodo de "Shileno" para Salas en Argentina y sus relatos quedaron vinculados a la carrera del exUniversidad de Chile; incluso narrando algunos de sus goles con La Roja.

Marcelo Salas utilizó su cuenta de Instagram para darle el último adiós al comunicador trasandino.

"Descansa en paz, querido Marcelo. Gracias por tan lindos relatos y recuerdos imborrables", escribió.