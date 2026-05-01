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Tópicos: País | Energía

Gobierno descartó caducar concesión de ENEL tras informe de la SEC por cortes de 2024

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El Ministerio de Energía concluyó que "la empresa cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente".

El proceso se originó tras los prolongados apagones provocados por un sistema frontal en agosto de 2024.

Gobierno descartó caducar concesión de ENEL tras informe de la SEC por cortes de 2024
 ATON (referencial)

Los cortes de suministro eléctrico en agosto de 2024 afectaron a miles de clientes en la Región Metropolitana durante varios días.

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El Ministerio de Energía informó su decisión de no caducar la concesión de ENEL en la Región Metropolitana, poniendo fin al proceso administrativo iniciado en agosto de 2024 a raíz de los extensos cortes de suministro eléctrico registrados en Santiago tras un sistema frontal.

Según detalló la cartera mediante un comunicado, el pasado 13 de abril solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) remitir información sobre el desempeño de la empresa.

El organismo elaboró un informe técnico -enviado el 29 de abril- tras analizar datos entre 2019 y 2025, evaluando la calidad de suministro, comercial y de producto.

"Durante todo el periodo analizado, la empresa ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente", señala el documento citado por el ministerio.

Sobre esa base, la autoridad realizó un análisis jurídico que determinó que no se configura la causal para proceder a la caducidad de la concesión. "La empresa cumple con los estándares exigidos por la ley para mantenerla", indicó la cartera.

El proceso se había iniciado luego de los cortes de energía que afectaron a miles de clientes en la zona central durante varios días, en medio de un sistema frontal que dañó la infraestructura eléctrica y generó críticas al Gobierno encabezado entonces por Gabriel Boric.

Desde el ministerio recordaron además que, en paralelo a las multas aplicadas por la SEC tras esos hechos, existe un proceso judicial en curso.

No obstante, precisaron que "incluso en el escenario de que los tribunales acogieran la reclamación de la empresa en relación con la atribución de fuerza mayor, la conclusión respecto de la inexistencia de una causal de caducidad se mantiene inalterada".

La cartera, liderada por Ximena Rincón, enfatizó que el informe técnico del regulador, independiente del resultado judicial, permite concluir que no se cumplen las condiciones para revocar la concesión.

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