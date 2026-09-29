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Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Salas

[VIDEO] A 30 años del primer gol de Marcelo Salas con River Plate

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] A 30 años del primer gol de Marcelo Salas con River Plate
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Este 29 de septiembre se cumplen 30 años del recordado debut goleador del exdelantero chileno Marcelo Salas con la camiseta de River Plate, club que terminaría marcando la carrera del "Matador".

Si bien el formado en Universidad de Chile ya se había estrenado con la camiseta millonaria unos días antes, no obstante, su primer tanto llegó en La Bombonera ante el clásico rival.

Aquel gol significó el empate parcial para la "banda sangre" en un partido que terminaría 3-2 a favor de Boca pero que marcaría el inicio del romance entre el temuquense y la hinchada de Núñez.

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