Kast firmó proyecto de ley que amortigua efectos del "bencinazo"
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En el salón Montt Varas de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast firmó este martes un proyecto de ley que extiende bonos, concede beneficios a pescadores artesanales y autoriza capitalización del Fogape para el fomento del empleo y la reactivación, con el fin de amortiguar los efectos del llamado "bencinazo", aplicado a inicios de su Gobierno.
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