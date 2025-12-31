"Bienvenido al más grande": Marco Antonio Figueroa encontró nuevo equipo tras salida de Nicaragua

Marco Antonio Figueroa continuará su carrera como entrenador en Centroamérica, ya que este 31 de diciembre fue oficializado como nuevo director técnico de Comunicaciones de Guatemala tras su reciente salida de la selección de Nicaragua.

El propio club confirmó el acuerdo a través de sus canales oficiales, detallando que "Fantasma" asumirá la conducción del primer equipo de cara al Torneo Clausura 2025-2026.

"Bienvenido al más grande de Guatemala", publicó el equipo en sus redes sociales.

La llegada de Figueroa no es inédita para la institución, ya que Comunicaciones fue precisamente el club donde inició su camino como entrenador en 2001. En aquella etapa dirigió 26 encuentros y registró un rendimiento cercano al 59 por ciento, dejando un recuerdo positivo en su primer ciclo.

Comunicaciones es uno de los equipos más laureados del fútbol guatemalteco, con 32 títulos de liga, incluido el obtenido en la temporada 2024.