Mark González y la comparación con Cepeda: Es mejor que yo, pero yo a los 20 estaba en Liverpool

Mark González, exdelantero de la selección chilena y de clubes como Liverpool y CSKA de Moscú, realizó un crudo análisis sobre el presente de los futbolistas nacionales y la falta de exportación al fútbol europeo.

En ese contexto, se refirió a las comparaciones que surgen entre él y Lucas Cepeda, figura de Colo Colo que recientemente dio el salto a Elche de España.

En conversación con Flashscore, el formado en Universidad Católica fue consultado por las similitudes futbolísticas con Cepeda. "La gente hablaba mucho de Lucas Cepeda, diciendo: 'Es como tú, físicamente y en el juego'. Yo decía: 'Sí, de hecho es mejor que yo, es más habilidoso'. Pero yo estaba en Europa a los 19 años, ésa es la diferencia. Yo estaba en el Liverpool con 20, 21 años", disparó.

Siguiendo esa línea, González destacó positivamente que Cepeda haya emigrado, pero cuestionó la realidad del torneo local: "Hoy en día, muchos jóvenes de 21 años juegan sus primeros partidos en el primer equipo de Chile sólo porque tienen que cumplir los requisitos de la sub 21. Pero Cepeda está ahora en España, así que genial. Eso es lo que quería ver: un buen jugador en Europa, desafiándose a sí mismo".

La mentalidad y el "factor Bielsa"

Para el otrora extremo, el problema de la Roja no pasa exclusivamente por quién se sienta en la cabina técnica, sino por la ambición de los propios protagonistas.

"Con otra mentalidad, quizá habría más jugadores en Europa. Podemos hablar de entrenadores, pero puedes traer al mejor del mundo, y si a los jugadores les falta mentalidad y hambre, el seleccionador acabará marchándose de todos modos", sentenció.

Asimismo, hizo un llamado a la ANFP para implementar un plan estructural que trascienda nombres propios: "La federación tiene que tomar cartas en el asunto, no sólo con un entrenador, sino con un proyecto a largo plazo, como lo que hizo Marcelo Bielsa. Su metodología cambió nuestra mentalidad. Cambió la forma chilena de entender el fútbol".

Finalmente, González recordó que el éxito del rosarino no fue inmediato y requirió paciencia institucional. "Con Bielsa, creo que perdimos los primeros partidos, pero nadie lo despidió. Continuaron el proceso, y empezamos a aprender sus métodos de entrenamiento", concluyó.