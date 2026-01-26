Mauricio Isla descartó el retiro: Jamás dejar lo que me apasiona

Desde su salida de Colo Colo, en diciembre pasado, Mauricio Isla está sin club y sigue sin encontrar un nuevo equipo en este mercado de fichajes.

Sin embargo, el lateral de 37 años todavía no piensa en el retiro del fútbol profesional, pues el propio bicampeón de América con la Roja lo dejó claro con un mensaje a través de sus redes sociales.

"Jamás dejar lo que me apasiona", escribió el "Huaso" en una publicación en la que aparece con un balón de fútbol.

Consignar que Isla tiene plazo hasta antes de la cuarta fecha del Campeonato Nacional para poder ser inscrito por algún club nacional.

De lo contrario, el oriundo de Buin deberá buscar opciones en el fútbol extranjero para continuar con su carrera profesional.