Mauricio Pinilla fue internado de urgencia en una clínica de Santiago

Un día después de entregar un duro testimonio sobre su depresión, el exdelantero Mauricio Pinilla fue ingresado de urgencia a una clínica del sector oriente de Santiago, de acuerdo con reportes de la prensa de espectáculos.

Según el periodista Pablo Candia, Pinilla llegó a la Clínica Universidad de Los Andes alrededor de las 19:00 horas del viernes recién pasado, quedando internado en el área psiquiátrica del centro de salud.

Posteriormente, el programa Primer Plano de CHV sumó nuevos antecedentes, asegurando que la familia del exdelantero se enteró de su hospitalización por la prensa. La periodista Conty Ganem señaló que ni el mánager del otrora seleccionado nacional ni su expareja Gisella Gallardo conocían su paradero.

En primera instancia la hija de Pinilla llegó a la Clínica Las Condes, lugar donde el exUniversidad de Chile ya había sido internado por una crisis de pánico. "El doctor de turno le dijo lo mismo que a nuestro equipo, que no estaba ahí y al parecer ahora se dirigen a otra Clínica que es la de Los Andes", aseguró Ganem.

Pablo Mackenna, amigo personal de Pinilla, confirmó al diario Las Últimas Noticias la veracidad de aquellos reportes preliminares: "Se encuentra sedado, pero estable", indicó.

"Mauricio es una persona profundamente sencilla (...) un tipo que quiere mucho, que tiene mucho cariño para dar, es un buen amigo y lo está pasando mal", sumó.

La noche anterior, en el programa Vértigo (Canal 13), Pinilla reveló que "he tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio y he estado internado en cuatro clínicas psiquiátricas", generando preocupación sobre su estado.