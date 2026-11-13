Pinilla se sinceró sobre su depresión: "He vivido momentos complicados, estuve en cuatro clínicas"

En un desgarrador testimonio sobre su salud mental, el exdelantero de la selección chilena y actual comunicador Mauricio Pinilla relató los complejos episodios que ha enfrentado en el último tiempo producto de una profunda depresión.

Durante su participación en el programa "Vértigo", de Canal 13, el otrora artillero de Universidad de Chile reveló las situaciones que ha vivido.

"He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio y he estado internado en cuatro clínicas psiquiátricas. Son cosas que nunca había contado", confesó el exatacante nacional.

Pese a la crudeza de su relato, el bicampeón de América con La Roja remarcó el temple y la fortaleza psicológica que le han permitido sobreponerse a los momentos más oscuros de su vida.

"Soy un hombre fuertísimo y tengo objetivos clarísimos. Desde los ocho años siempre he querido ser el mejor: lo he sido, he cometido errores y me he pegado bajones muy fuertes, pero voy a volver a ser el mejor. Y no solamente por mí, sino por mis hijos", enfatizó.

En esa misma línea, Pinilla valoró su presente laboral frente a las pantallas y su determinación para reencontrarse con su bienestar: "Hoy me siento más feliz que nunca, porque tengo toda la energía y toda la pasión. Ustedes son testigos de que cada vez que me pongo frente a una cámara trato de ser el mejor y me siento el mejor", concluyó.