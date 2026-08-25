Pinilla cuestionó la actitud de jugadores jóvenes: Entran a la cancha y son pajeros

Mauricio Pinilla participó en una dinámica de "ping pong" y afirmó que la fórmula para que Chile abandone el mal momento que atraviesa a nivel futbolístico es darle la oportunidad a los jugadores jóvenes, quienes tienen "que ganársela".

"Démosle la posibilidad a los muchachos más jóvenes, pero tienen que ganársela, porque hay pendejos que entran a la cancha y -son- pajeros". señaló "Pinigol" en conversación con las redes oficiales de una conocida casa de apuestas.

"Se conforman con el autito, con el buen billetito, la buena minita... no hay hambre", agregó.

A su vez, el exdelantero respondió sobre qué sintió cuando remató al travesaño contra Brasil en 2014, asegurando que "en la cancha no te das cuenta, pero después estuve una semana sin dormir".

Sobre su mejor gol en el profesionalismo, Pinilla declaró que fue la chilena que le marcó a AC Milan el 3 de abril de 2016, cuando jugaba por Atalanta y el arquero rival era Gianluigi Donnarumma.

Además, destacó al volante belga Radja Nainggolan, a quien lo categorizó como su "mejor amigo" dentro del fútbol, afirmando que tienen tatuajes compartidos.