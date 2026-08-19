Alexis Sánchez debutó en la MLS en el triunfo de CF Montreal ante Columbus Crew

El chileno Alexis Sánchez hizo su debut este miércoles en la Major League Soccer (MLS), al entrar en el segundo tiempo del triunfo en Ohio de CF Montreal por 1-2 Columbus Crew, que no citó a Gonzalo Tapia, en el marco de la fecha 20.

Sánchez fue suplente y entró por Prince Owusu en el minuto 79, justo después del segundo gol de su equipo, anotado por Noah Streit (77').

Alexis lució la camiseta con el dorsal número 10 y de inmediato entró a la cancha entregando instrucciones a sus compañeros, aunque tuvo poco contacto con el balón y mostró una evidente falta de ritmo tras meses sin jugar.

En el trámite del partido, la apertura de la cuenta fue de Owusu en el inicio del encuentro (5'), pero Columbus lo igualó con un autogol del otro chileno en cancha, el arquero Thomas Gillier, quien tuvo un blooper al no controlar un pase de Jalen Neal (20').

Finalmente, el gol de la victoria llegó en el minuto 77, con un disparo desde fuera del parea de Streit (77').

Con el triunfo, Montreal sumó 20 puntos, aunque sigue en el penúltimo lugar de la Conferencia Este de la MLS; mientras que Columbus también está con 20 unidades, aunque bajó al duodécimo puesto.

En la próxima fecha, Montreal recibirá a Los Angeles Galaxy, y Columbus Crew visitará a Nashville SC.