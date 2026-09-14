Alexis Sánchez fue multado en la MLS por simular falta en derrota de CF Montreal

El chileno Alexis Sánchez, delantero de CF Montreal, fue multado por el Comité Disciplinario de la MLS, por simular una falta en la derrota de su equipo ante Charlotte FC el pasado miércoles 9 de septiembre.

En el minuto 54, Alexis se lanzó al césped y reclamó una infracción de un jugador rival, aunque el árbitro no cobró la falta y dejó que las acciones continuaran.

Sin embargo, la MLS revisó la situación para tomar una decisión final.

"El Comité Disciplinario de la MLS multó al delantero de CF Montreal, Alexis Sánchez, por infringir la normativa de la liga relativa a la simulación o exageración de faltas", detalló la entidad en un comunicado.

El próximo partido de Alexis con CF Montreal será este miércoles 16 de septiembre ante Vancouver Whitecaps, en la semifinal del Campeonato Canadiense; y en la MLS volverá a jugar el sábado, ante Columbus Crew, equipo de Gonzalo Tapia.