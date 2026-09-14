Presupuesto 2027: Quiroz cambia el "más con menos" por "más con lo mismo"

En la antesala del ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 al Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó este lunes, desde el Chile Day en Madrid (España), la directriz que marcará el primer erario elaborado por la actual Administración: "Hacer más con lo mismo".

Esta premisa surge como una variación de la polémica frase utilizada por el jefe de las arcas fiscales en mayo pasado para exigir mayores resultados en salud haciendo "más con menos".

La postura fiscal se da en un escenario complejo marcado por un desempleo del 9,5% que golpea fuertemente a los hogares chilenos, superando incluso en las encuestas a los permanentes problemas de seguridad como principal preocupación.

Restricciones presupuestarias

Ante este panorama de escaso o nulo margen fiscal y una proyección de crecimiento que no superará el 1%, el Ejecutivo ya ha comunicado directrices a distintos organismos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió hoy que Hacienda asignará menos recursos de los contemplados en las leyes de fortalecimiento del Ministerio Público y de la Fiscalía Supraterritorial.

"Para el fortalecimiento, el informe financiero tenía previsto que era necesario 26.700 millones de pesos aproximadamente y lo que Hacienda nos comunicó en este oficio era que disponían de 16.900 millones. En el caso de la Fiscalía Supraterritorial, el informe financiero estimaba una necesidad de 7.600 millones y Hacienda nos manifestó que iba a disponer de 5.100 millones para la ejecución de esas leyes", reveló el jefe del organismo persecutor.

"Yo confío que, en lo que queda del tiempo de aquí a que se presente el proyecto de ley, Hacienda encuentre los fondos necesarios", sinceró Valencia.

Presión desde las carteras

Por parte del propio gabinete, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, proyectó que su cartera superará "un 102% de ejecución" presupuestaria este 2026 y solicitó considerar mayores recursos para el próximo año con el fin de sostener la generación de empleos.

"Cuando uno tiene más de un 100% de ejecución es que es capaz de ejecutar más y nosotros somos capaces de ejecutar bastante más. Por eso, esperamos tener un presupuesto acorde con aquello", afirmó el secretario de Estado.

Inquietud opositora

Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, recalcó que para su sector "es muy importante" que "los recortes no se resientan, sobre todo, en aquellos factores que podrían significar una mejora en materia de empleo y en crecimiento".

"Lo que planteamos es que haya una reactivación importante de las obras públicas, que se trató como si fuera un simple tema de recorte, pero hemos visto cómo en regiones eso impacta gravemente en la capacidad de poder generar empleo", señaló la timonel saliente.

Por su parte, la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, aseveró que espera que "el ministro Quiroz haya sido capaz, en estos seis meses (de Gobierno), de entender que las urgencias sociales están vigentes; que no podemos retroceder en salud; que no podemos retroceder en subsidios; que tenemos que fortalecer la seguridad; que tienen que cumplirle al país lo que le dijeron para tener el derecho a gobernar".

La clave, según expertos, no es la expansión del gasto público, sino la priorización debido a la situación económica del país, más aún cuando en 2027 se proyecta una menor recaudación fiscal debido a la entrada en vigencia de la megarreforma tributaria.