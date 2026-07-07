Antoine Griezmann fue presentado oficialmente por Orlando City

Orlando City presentó este martes a Antoine Griezmann como nuevo jugador de la entidad de Florida con una ceremonia en la que el futbolista francés destacó que está listo para "descubrir Estados Unidos" y afrontar un nuevo desafío.

El atacante llegó libre desde Atlético de Madrid tras una ilustre carrera en Europa y firmó su vínculo con el club hasta el final de la temporada 2027-2028.

"Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City: un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a ustedes, porque el fútbol es un deporte de equipo. Ahora nos toca escribir juntos el próximo capítulo", dijo en un video el goleador, que concluyó al grito de "Vamos Orlando".

Entre aplausos, el jugador hizo su aparición en el escenario y explicó que su fichaje se gestó después de que el director deportivo del club, Ricardo Moreira, lo visitara en Madrid y le convenciera de unirse a los "Leones".

"Fue increíble, lo tenía tan bien trabajado, tan bien estudiado que nos fuimos de la charla y ya sabía todo del equipo, del club, los fans", explicó el futbolista galo.

Griezmann había anunciado su fichaje en marzo de este año, pero no se incorporó a los entrenamientos del equipo hasta la semana pasada, una vez concluyó la temporada con los "colchoneros".



El delantero aclaró que siempre tuvo el sueño de jugar en la MLS y le encantó la ciudad cuando la visitó junto a su familia. Además, destacó su pasión por los deportes estadounidenses, como la NFL, que podrá seguir ahora más a menudo.

"Queríamos a alguien que pudiera conectar todos los puntos para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha (...) Traemos a alguien que nos ayudará en el vestuario con sus hábitos de entrenamiento, su experiencia, su hambre de trofeos y su pasión por el fútbol", dijo Moreira.

Su llegada se produce a mitad de campaña, con Orlando City fuera de puestos de postemporada después de un mal arranque de año. El cuadro de Florida ocupa la 12° posición en la Conferencia Este con 14 puntos, cuatro menos que DC United, elenco que cierra los puestos de "play-in".

Con su fichaje, Griezmann será una de las principales caras de un campeonato en el que juegan otras figuras como el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, el coreano Heung-min Son y el alemán Thomas Muller.

Además, acrecentará la rivalidad entre Orlando City e Inter Miami, los dos equipos estatales.

"Va a ser una alegría enfrentarme a Leo (Messi) y Rodrigo (De Paul) de nuevo", señaló Griezmann.