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El primer vistazo a la temporada 2 de "Witch Hat Atelier"

Publicado: | Fuente: Crunchyroll
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Crunchyroll presentó en el evento Anime Expo el primer vistazo a la segunda temporada de "Witch Hat Atelier", la exitosa adaptación al anime del manga creado por Kamome Shirahama. BUG FILMS, el mismo estudio que nos entregó "Zom 100: Bucket List of the Dead", sigue a cargo de la animación, con el adelanto tanteando un tono más oscuro para la mágica historia. El citado streaming de anime seguirá siendo la casa de la serie con sus nuevos episodios, aún sin fecha de estreno.

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