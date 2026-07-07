Calisto se salvó temporalmente del desafuero: Justicia reabrió investigación

El senador Miguel Ángel Calisto (independiente elegido en cupo de la FRVS) se salvó temporalmente de un eventual desafuero, luego de que la Justicia ordenara la reapertura de la investigación por fraude al Fisco reiterado que enfrenta.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió una solicitud presentada por otro imputado en el caso, Felipe Klein, representado por el abogado Gonzalo Cruz.

La petición de Klein, ingresada el 1 de julio, acusaba que la Fiscalía se negó a realizar una serie de diligencias, entre las cuales figuraba la citación de tres testigos a declarar y la elaboración de un informe fotográfico.

Tras aceptar la solicitud, el tribunal dejó sin efecto el cierre de la causa, que había sido comunicado el 25 de junio por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien -a la vez- ingresó en ese momento la acusación y pidió una pena de 12 años de cárcel para Calisto.

La reapertura de la investigación tendrá vigencia por un plazo inicial de 60 días, para diligencias puntuales y acotadas que corresponden a lo pedido por Klein.

Con esta resolución, la defensa del senador -encabezada por el abogado Gonzalo Ramos- afirmó que no se puede llevar a cabo la audiencia de su desafuero, ya que "un presupuesto para ello es que la investigación se encuentre cerrada".

Por ello, se prevé que la mentada instancia, programada por la Corte de Apelaciones para este viernes, quedará sin efecto.

Su voto es clave para la megarreforma la próxima semana

La situación del senador Calisto genera un interés político transversal, pues su voto es decisivo para el futuro legislativo de la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast, que en estos momentos se tramita en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta.

Sin embargo, el parlamentario no asistió el lunes ni este martes a la instancia, que integra, debido a que se encuentra bajo licencia médica. En su reemplazo se presentó el UDI Enrique van Rysselberghe, para ejercer la mayoría de la derecha.

En este contexto, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, adelantó que la votación del proyecto en Sala "se decidió en forma definitiva, por todos los comités, hacerla el miércoles de la próxima semana": 15 de julio.

Respecto a la frágil mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara Alta, la timonel y senadora del PS, Paulina Vodanovic, expresó que "ese es un problema del Gobierno".

Desde la perspectiva de la oposición -que enfrenta en las últimas horas su propio conflicto- el Ejecutivo "tiene que juntar los votos y buscar la fórmula de mejorar un proyecto".