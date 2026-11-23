El árbitro de la MLS Allen Chapman salió al paso de los cuestionamientos tras el duelo entre Inter Miami y Columbus Crew, detallando las razones por las cuales decidió no expulsar a Lionel Messi luego de que el futbolista argentino le lanzara el balón directamente al rostro al chileno Gonzalo Tapia.

La controvertida jugada se originó cuando Messi tomó la pelota con las manos para ejecutar un saque lateral y, ante el intento de Tapia por obstaculizar su visión, arrojó el esférico contra la cara del jugador nacional. Pese a los reclamos, el juez optó por sancionar la acción mostrando tarjeta amarilla a ambos protagonistas.

Tras el pitazo final, Chapman justificó su decisión frente a la prensa, argumentando que la intensidad del lanzamiento fue "insignificante" y que, a su juicio, no constituía causal de expulsión.

"La fuerza empleada fue mínima y la acción no alcanzó el nivel de conducta violenta", precisó el referí ante los medios, sin entregar mayores explicaciones sobre el criterio aplicado en la jugada.

Por su lado, el propio Gonzalo Tapia prefirió no alimentar la controversia y minimizó el cruce con el astro de Inter Miami, resumiendo el episodio como "una jugada de partido y quedó ahí".