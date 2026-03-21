Benjamín Kuscevic sumó titularidad en el triunfo de Toronto FC ante Columbus Crew en la MLS

Toronto FC, que tuvo la titularidad del defensor chileno Benjamín Kuscevic, logró extender su racha invicta en la MLS después de remontar por 2-1 ante Columbus Crew en el BMO Field por la quinta fecha del torneo estadounidense.

Si bien, el formado en Universidad Católica no consiguió evitar que Wessam Abou Ali (4') los sorprendiera abriendo tempranamente el marcador para la visita, pudo sostener el bloque posterior de cara a lo que fue el resto del encuentro.

Con tantos de José Cifuentes (56') y un tardío gol de Walker Zimmerman (83'), compañero del nacional en la zaga, fue el equipo de Robin Fraser el que terminó festejando una victoria que los hizo llegar a tres encuentros sin derrotas.

Así las cosas, Toronto se ubicó decimoquinto con 7 puntos en una tabla de 30 equipos y para su siguiente desafío le tocará recibir a Colorado Rapids el próximo 4 de abril.