Crisis en el club de Alexis: CF Montreal está a la venta y arriesga dejar la ciudad

CF Montreal atraviesa una de las mayores crisis deportivas e institucionales de su historia, luego de cerrar la peor campaña desde su incorporación a la Major League Soccer (MLS) y recibir una noticia que abre nuevas interrogantes sobre su futuro: Joey Saputo, propietario del club donde milita Alexis Sánchez, anunció oficialmente que puso en marcha el proceso para vender la institución.

La decisión llegó después de una temporada 2026 en la que el conjunto canadiense terminó último en la Conferencia Este con apenas 26 puntos, producto de seis victorias, ocho empates y 20 derrotas en 34 partidos. Además, perdió la final del Campeonato Canadiense frente a Forge FC, equipo de una categoría inferior, y acumuló cuestionamientos por sus resultados, la gestión dirigencial y los cambios de entrenadores.

El malestar también llegó a las tribunas. En octubre, los principales grupos de aficionados suspendieron sus actividades de apoyo durante el cierre de la temporada. La organización 1642MTL denunció que "la acumulación de fracasos durante las últimas dos, sino tres, temporadas, tanto dentro como fuera de la cancha" los llevó a cuestionar su relación con el club y criticó directamente a la administración encabezada por la familia Saputo.

En este escenario, el empresario comunicó el inicio de la venta después de más de tres décadas ligado a la institución. "Después de más de tres décadas de compromiso, creemos que este es el momento adecuado para comenzar el proceso de búsqueda de nuevos propietarios para CF Montreal. Este club ha sido una parte central de nuestras vidas. Hemos dedicado mucho tiempo, energía y recursos a construirlo", expresó en un comunicado oficial, aunque aseguró que la decisión responde a una evaluación de largo plazo y no exclusivamente a los problemas recientes.

El riesgo de que Montreal pierda su equipo

La mayor preocupación surgió durante la conferencia de prensa del lunes, cuando Saputo reconoció que no puede garantizar que el equipo permanezca en la ciudad. "Me encantaría que el club siguiera aquí en Montreal, pero si no encontramos un comprador local y recibo una oferta que implique trasladarlo, no me queda otra opción, y esa es la decisión que tomaré", manifestó, según declaraciones recogidas por la agencia The Canadian Press.

El panorama se volvió más inquietante con una información publicada este martes por el diario canadiense Le Journal de Québec, que reveló la presencia en Montreal de representantes de inversionistas estadounidenses interesados en adquirir la franquicia.

El medio mencionó a Phoenix, Arizona, como uno de los posibles destinos, debido al interés de ese mercado por incorporarse a la MLS y a la existencia de un proyecto para construir un estadio. Por ahora, no existe un acuerdo de venta ni una decisión oficial de traslado.

Las dificultades también tienen una dimensión económica. De acuerdo con la clasificación de Forbes de 2026, CF Montreal fue valorado en aproximadamente 440 millones de dólares, la cifra más baja entre las franquicias de la MLS. El club contrató a BMO Capital Markets y National Bank of Canada Capital Markets para conducir la búsqueda de compradores, con prioridad para inversionistas de Quebec que dispongan de recursos suficientes para mantener un proyecto competitivo.

La crisis deportiva, en tanto, también afectó al chileno Alexis Sánchez, quien llegó en agosto como una de las principales incorporaciones del equipo y cerró la temporada regular sin goles ni asistencias. El delantero, que protagonizó una controversia con el entrenador Philippe Eullaffroy durante la final del Campeonato Canadiense, también analiza su continuidad pese a mantener contrato para 2027 y contar con una cláusula de salida a fines de este año.

Mientras se desarrolla el proceso de venta, la familia Saputo continuará administrando el club y los dirigentes Gabriel Gervais, Luca Saputo y Simone Saputo permanecerán en sus cargos. Sin embargo, la incertidumbre sobre la propiedad, el futuro deportivo y la posibilidad de abandonar Montreal plantea un escenario especialmente complejo para una institución fundada en 1992 que desde 2012 compite en la MLS.