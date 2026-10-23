¿Cuándo y dónde ver a CF Montreal de Alexis Sánchez ante Nashville SC en la MLS?

CF Montreal, club del chileno Alexis Sánchez, enfrentará este sábado a Nashville SC, en una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El partido está programado para las 14:30 horas (17:30 GMT) en el Saputo Stadium de Montreal, y será transmitido sólo por streaming, en la plataforma Apple TV.

Montreal lleva herido por la derrota ante Forge FC en la final del Campeonato Canadiense, un partido que quedó marcado por la polémica que vivió Alexis Sánchez.

El chileno fue suplente en ese encuentro y tuvo un tenso cruce con su director técnico, Philippe Eullaffroy, quien decidió mantenerlo en la banca y hacer el cambio fuera del tiempo límite, provocando que Alexis se quedara vestido, sin alcanzar a entrar a los penales.

En la MLS, Montreal arrastra tres partidos consecutivos sin ganar y quiere buscar un triunfo por el honor, aunque la tarea es complicada, ya que al frente está el líder de la Conferencia Este, Nashville.

Montreal está último en esa conferencia, con 25 puntos en 30 partidos; Nashville, en cambio, tiene 67 unidades y es uno de los favoritos para ganar el título en los play-offs.

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