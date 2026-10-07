¿Cuándo y dónde ver la visita de CF Montreal de Alexis Sánchez al Toronto FC de Kuscevic?

Este sábado 10 de octubre, Toronto FC, club que tiene en sus filas al defensor nacional Benjamín Kuscevic, recibirá al CF Montréal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier, en el BMO Field, por la MLS.

El duelo de equipos canadienses está programado para las 14:00 horas (17:00 GMT) y no tendrá transmisión por televisión tradicional, ya que se podrá ver de manera exclusiva por la streaming a través de Apple TV.

Para este partido, el equipo del tocopillano llega en la decimotercera posición de su zona con 29 puntos, buscando recortar distancias para entrar a los play-offs.

En tanto, el elenco del formado en la UC llega colista en el decimoquinto casillero con 24 unidades.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.