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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

¿Cuándo y dónde ver la visita de CF Montreal de Alexis Sánchez al Toronto FC de Kuscevic?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto.

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Este sábado 10 de octubre, Toronto FC, club que tiene en sus filas al defensor nacional Benjamín Kuscevic, recibirá al CF Montréal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier, en el BMO Field, por la MLS.

El duelo de equipos canadienses está programado para las 14:00 horas (17:00 GMT) y no tendrá transmisión por televisión tradicional, ya que se podrá ver de manera exclusiva por la streaming a través de Apple TV.

Para este partido, el equipo del tocopillano llega en la decimotercera posición de su zona con 29 puntos, buscando recortar distancias para entrar a los play-offs.

En tanto, el elenco del formado en la UC llega colista en el decimoquinto casillero con 24 unidades.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.

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