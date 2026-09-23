Grave episodio sexista con una árbitra condenó el ciclo de Federico Higuaín en Columbus

El club estadounidense Columbus Crew despidió al argentino Federico Higuaín de la dirección técnica de su equipo filial, Crew 2, tras el grave episodio que protagonizó con una árbitra durante un partido de MLS Next Pro.

El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, después del encuentro contra Huntsville City FC. De acuerdo con la Asociación de Arbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA), Higuaín tomó con fuerza la mano de la jueza y se negó a soltarla, pese a que ella se lo pidió en tres ocasiones.

La organización arbitral sostuvo que la intimidación física estuvo acompañada por un comentario sexista del entrenador: "No olvides que este es un juego de hombres", le expresó Higuaín a la oficial.

El exfutbolista recibió una tarjeta roja por el incidente y posteriormente fue sancionado con dos partidos de suspensión, castigo que la PSRA consideró insuficiente ante la gravedad de los hechos denunciados.

"Un entrenador cometió dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra. Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles y no deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo", manifestó la asociación.

Tras conocerse públicamente la denuncia y aumentar los cuestionamientos contra Higuaín, Columbus Crew comunicó su salida del cargo.

"Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo es relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades", indicó el gerente general de Columbus, Issa Tall.

"Después de las conversaciones que mantuvimos durante esta semana y de evaluar lo ocurrido durante el último mes, consideramos que no se cumplieron los estándares que esperamos de un líder dentro de uno de nuestros equipos", agregó el dirigente.

Higuaín, hermano del exdelantero Gonzalo Higuaín, era entrenador de Columbus Crew 2, conjunto de desarrollo de la institución, y no del primer equipo donde milita el chileno Gonzalo Tapia.

El argentino también fue una de las figuras históricas de Columbus como futbolista, con más de 200 encuentros disputados entre 2012 y 2020.