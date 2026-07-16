Griezmann: La MLS ha crecido mucho desde la llegada de Messi

El atacante francés Antoine Griezmann, flamante refuerzo de Orlando City de la MLS, aseguró este jueves que la liga norteamericana "ha crecido mucho más desde la llegada de Lionel Messi" y que muchos otros jugadores "de talla mundial" vienen a competir aquí.

"La pasión del estadounidense por el fútbol aumentó mucho desde que está Messi", aseguró Griezmann durante un evento de la MLS en Nueva York, con motivo de la reanudación de la liga esta semana tras la larga pausa por el Mundial.

"Los jugadores de talla mundial vienen aquí a competir y a ganar, y eso eleva el nivel de la liga. Yo vengo a ganar, a dar el máximo nivel para ganar trofeos", agregó el nuevo futbolista de Orlando City.

A pocos días de jugarse la final del Mundial en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, Griezmann quiso desear "lo mejor" a sus excompañeros españoles y argentinos que buscarán coronarse campeones del mundo como ya hizo él mismo en Rusia 2018.

Griezmann debutará con Orlando City el próximo miércoles 22 de julio de visita ante San Jose Earthquakes.

"Llevo dos semanas entrenando y disfrutando mucho con mis compañeros en los dos amistosos que hemos jugado. Tengo ganas de debutar".

El exjugador de Atlético de Madrid añadió que tanto él como su mujer se enamoraron "de la filosofía del club y de la ciudad" y consideraron que era "el momento perfecto" "para venir y dar el gran paso".

La vinculación de Griezmann, de 35 años, con su nuevo club se extenderá hasta el término de la temporada 2027-28.

Griezmann anunció su fichaje por Orlando City el pasado marzo, pero no se incorporó a la disciplina del equipo de Florida hasta principios de julio, tras concluir la temporada con Atlético de Madrid y sus vacaciones de verano, pues está retirado de la selección francesa desde septiembre de 2024 y no disputó este Mundial.

Su llegada se produce a mitad de campaña, con Orlando City fuera de puestos de postemporada después de un mal arranque de año. Ocupa la 12° posición en la Conferencia Este con 14 puntos, cuatro menos que el DC United, que cierra los puestos de 'play-in'.