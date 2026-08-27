"Kily" González llegó a acuerdo con Inter Miami y reemplazará a Angel Guillermo Hoyos

Inter Miami llegó a un acuerdo con el técnico argentino Cristián "Kily" González para que sea el nuevo entrenador del equipo, que capitanea Lionel Messi, en la MLS.

Según informó Clarín, el conjunto norteamericano decidió terminar con el ciclo de Angel Guillermo Hoyos, debido a los malos resultados en el segundo semestre: Cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos.

Hoyos, exDT de Universidad de Chile, había asumido como interino en abril, tras la salida de Javier Mascherano, pero no logró enmendar el rumbo del equipo de Messi y Luis Suárez.

"Kily" González, por su parte, estaba sin equipo desde octubre de 2025, cuando fue desvinculado de Platense.

De momento, se espera que en las próximas horas Inter Miami anuncie de forma oficial la contratación del "Kily", de 52 años de edad.

El próximo partido de Inter Miami será este sábado a las 19:30 horas (23:30 GMT) ante CF Montreal, el nuevo equipo de Alexis Sánchez.

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