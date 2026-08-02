Lewandoski tuvo su estreno goleador en la MLS con doblete para el triunfo de Chicago Fire

El delantero polaco Robert Lewandowski anotó sus primeros dos goles en la MLS, siendo el gestor del triunfo 2-1 de Chicago Fire ante Charlotte FC en el Soldier Field por la fecha 18 del torneo.

El exjugador de FC Barcelona anotó el empate en el marcador al minuto 20 con un remate desde el borde del área, mientras que le terminó dando la victoria a su equipo con una buena definición en el área chica en el 68'. El otro gol del encuentro fue anotado por Pep Biel (18').

Tras el encuentro, elogió a sus compañeros y comentó su actuación en el partido: "Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. En el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme y estoy muy contento".

"Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago", cerró.