Paulo Díaz también tuvo un estreno triunfal con Atlanta United en la MLS

Al igual que Alexis Sánchez en CF Montreal, el chileno Paulo Díaz también tuvo un estreno triunfal este miércoles en la Major League Soccer (MLS), al entrar en la victoria de Atlanta United por 1-2 en su visita a Minnesota United.

Díaz, exzaguero de River Plate, fue suplente y entró en el minuto 84, cuando el partido ya estaba resuelto a favor de su equipo.

Tomas Jacob (37') y Tristan Muyumba (78') anotaron para Atlanta, mientras que Anthony Markanich firmó el único tanto de los locales en el estadio Allianz Field (58').

Pese al resultado, Atlanta sigue en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS, con 18 puntos, a seis unidades de la zona de play-offs.

Minnesota, en cambio, está undécimo en el Oeste, con 25 positivos.

En la próxima fecha, Minnesota visitará a San Jose Earthquakes; Atlanta, por su lado, recibirá a Sporting Kansas City.