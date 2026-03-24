Será rival de Messi: Antoine Griezmann cerró su fichaje por el clásico rival de Inter Miami

Antoine Griezmann cerró este martes su fichaje por Orlando City y continuará su carrera en la Major League Soccer a partir de julio de 2026, cuando finalice la presente temporada con el Atlético de Madrid. El atacante francés firmó un contrato por dos años con el club estadounidense, que oficializó su incorporación durante esta jornada.

El delantero viajó a Estados Unidos con permiso del conjunto rojiblanco para sellar el acuerdo con su nuevo equipo y luego volverá a incorporarse a la disciplina del Atlético. Su regreso a Madrid está previsto para este miércoles, con el objetivo de retomar los entrenamientos bajo las órdenes de Diego Simeone y cerrar la campaña con el cuadro colchonero.

La salida de Griezmann marcará el fin de una etapa histórica en el club español, donde se consolidó como el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid. Ahora, el campeón del mundo con Francia en 2018 iniciará una nueva aventura en la liga estadounidense, en una de las transferencias más llamativas del mercado de mitad de año.