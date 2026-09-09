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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Alexis Sánchez se perdió un gol increíble en la derrota de CF Montreal ante Charlotte FC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno remató solo frente al área chica, pero la envió por encima del arco.

[VIDEO] Alexis Sánchez se perdió un gol increíble en la derrota de CF Montreal ante Charlotte FC
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El chileno Alexis Sánchez se perdió un gol increíble este miércoles en la derrota de CF Montreal ante Charlotte FC, en una nueva fecha de la MLS.

Pasada la hora de juego, cuando el marcador aún estaba igualado, el equipo visitante tuvo una mala salida y Alexis quedó solo en el área y remató frente al arco, pero la envió por encima del palo.

Revisa el gol que se perdió Alexis:

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