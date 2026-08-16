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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] De Paul le enrostró la estrella de campeón al árbitro en caída por goleada de Inter Miami

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante argentino se molestó con el juez principal ante Nashville SC.

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El volante argentino Rodrigo De Paul tuvo una llamativa discusión el árbitro durante la dura derrota de Inter Miami la derrota 4-1 ante Nashville SC en el Geodis Park el sábado recién pasado.

El trasandino le enrostró al juez central Drew Fischer la estrella de campéon de la MLS, siendo el único título de liga en la carrera de De Paul.

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