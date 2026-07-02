¿Damián Pizarro recalará en Audax Italiano?

Tras la finalización anticipada de su préstamo en Racing de Avellaneda, el futuro profesional del delantero chileno Damián Pizarro parece estar cerca de la Liga de Primera.

De acuerdo con información publicada por el medio partidario Tanoticias, el atacante fue ofrecido a Audax Italiano.

Según el reporte, las conversaciones entre las partes involucradas mostraron avances significativos, por lo que la operación se encuentra encaminada y se esperan definiciones en los próximos días.

Con este posible movimiento, el joven delantero buscaría dar regularidad a su carrera profesional. Tras su venta a Udinese de Italia en 2024, el jugador ha tenido dificultades para asentarse en el fútbol extranjero, sumando recientemente cesiones con poca continuidad tanto en Le Havre de Francia como en su breve paso por el fútbol argentino con Racing, sumando apenas 15 partidos desde su salida de Colo Colo en 2024.