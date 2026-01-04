De Huachipato al norte: Joaquín Gutiérrez es nuevo refuerzo de La Serena

El mercado de fichajes sigue activo este domingo 4 de enero. Deportes La Serena continuó con la conformación de su plantel para la temporada 2026 y anunció la contratación del defensor Joaquín Gutiérrez, quien llega al norte proveniente de Huachipato.

A través de sus redes sociales, el elenco de la Región de Coquimbo dio la bienvenida al lateral, destacando su trayectoria pese a su juventud. "Se suma al Granate. Lateral chileno, formado en Huachipato, seleccionado sub 20 y citado a La Roja adulta", resaltó el club en su publicación.

El futbolista, que desarrolló gran parte de su carrera en Talcahuano, busca aportar dinámica por la banda derecha en el Estadio La Portada. La institución valoró sus características con el mensaje: "Juventud e intensidad para esta etapa. Bienvenido a casa".

De esta forma, Gutiérrez deja la usina para sumarse al proyecto deportivo de Deportes La Serena, que aspira a ser protagonista en el torneo nacional este año, sumando a un nombre con experiencia en Primera División y roce internacional.