Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago22.6°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Movidas

De Huachipato al norte: Joaquín Gutiérrez es nuevo refuerzo de La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "papayero" confirmó este domingo la llegada del lateral derecho formado en el conjunto "acerero". En su presentación destacaron su paso por La Roja adulta y las selecciones juveniles.

De Huachipato al norte: Joaquín Gutiérrez es nuevo refuerzo de La Serena
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El mercado de fichajes sigue activo este domingo 4 de enero. Deportes La Serena continuó con la conformación de su plantel para la temporada 2026 y anunció la contratación del defensor Joaquín Gutiérrez, quien llega al norte proveniente de Huachipato.

A través de sus redes sociales, el elenco de la Región de Coquimbo dio la bienvenida al lateral, destacando su trayectoria pese a su juventud. "Se suma al Granate. Lateral chileno, formado en Huachipato, seleccionado sub 20 y citado a La Roja adulta", resaltó el club en su publicación.

El futbolista, que desarrolló gran parte de su carrera en Talcahuano, busca aportar dinámica por la banda derecha en el Estadio La Portada. La institución valoró sus características con el mensaje: "Juventud e intensidad para esta etapa. Bienvenido a casa".

De esta forma, Gutiérrez deja la usina para sumarse al proyecto deportivo de Deportes La Serena, que aspira a ser protagonista en el torneo nacional este año, sumando a un nombre con experiencia en Primera División y roce internacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada